Akbank Sanat'ın düzenlediği Felsefe Seminerleri, "Düşünme Ne Yapar?" üst başlığıyla devam ediyor.
Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seminer serisi kapsamında bu ay Türker Armaner'in "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" başlıklı semineri gerçekleştirilecek.
Emre Şan'ın yöneteceği 24 Şubat'ta düzenlenecek seminer, Akbank Sanat YouTube kanalından izlenebilecek.
Seri, 17 Mart'ta "Heidegger'de Düşünmek Nedir?", 7 Nisan'da "Dil ile Düşünce İlişkisi Üzerine" ve 12 Mayıs'ta "Dijital Teknolojiler ve Düşünme: Bernard Stiegler'in Teknoloji Felsefesi" başlıklı seminerlerle devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akbank Sanat Felsefe Seminerlerinde 'Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte' konuşulacak - Son Dakika