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Akbank Sanat Felsefe Seminerlerinde "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" konuşulacak - Son Dakika

Akbank Sanat Felsefe Seminerlerinde "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" konuşulacak

21.02.2022 14:10
Akbank Sanat Felsefe Seminerlerinde "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" konuşulacak

Akbank Sanat'ın düzenlediği Felsefe Seminerleri, "Düşünme Ne Yapar?" üst başlığıyla devam ediyor.

Akbank Sanat'ın düzenlediği Felsefe Seminerleri, "Düşünme Ne Yapar?" üst başlığıyla devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seminer serisi kapsamında bu ay Türker Armaner'in "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" başlıklı semineri gerçekleştirilecek.

Emre Şan'ın yöneteceği 24 Şubat'ta düzenlenecek seminer, Akbank Sanat YouTube kanalından izlenebilecek.

Seri, 17 Mart'ta "Heidegger'de Düşünmek Nedir?", 7 Nisan'da "Dil ile Düşünce İlişkisi Üzerine" ve 12 Mayıs'ta "Dijital Teknolojiler ve Düşünme: Bernard Stiegler'in Teknoloji Felsefesi" başlıklı seminerlerle devam edecek.

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Hakan Binbaşgil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank Sanat Felsefe Seminerlerinde 'Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte' konuşulacak - Son Dakika


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