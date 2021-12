Akbank Sanat'ın Felsefe Seminerleri devam ediyor - Son Dakika

Akbank Sanat'ın "Felsefe Seminerleri", "Düşünme Ne Yapar?" başlığıyla devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Felsefe Seminerleri" Akbank Sanat Youtube kanalında ücretsiz olarak izlenebilecek.

Seminer programı kapsamında, 23 Aralık'ta Burak Şaman, "Var Olmayanı Düşünmek: Aristoteles ve İbni Sina" başlıklı konuşma yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Şaman, seminerin içeriğine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Var olmakla düşünmeyi bir tutan ve yokluğun var olmadığını söyleyen Parmenides'ten beri klasik felsefe var olmayanı düşünmekten kaçınmıştır. Eskiçağ ve Ortaçağ'ı içine alan bu gelenek, yokluğu her zaman varlığın olumsuzlanması olarak ele almaya çalışmıştır. Peki yok olduğunu söylediğimiz nesneler hakkında nasıl düşünebiliyoruz? Düşünmek her zaman var olanı düşünüyorsa, var olmayanın kendisine dair bir sorgulama bize düşünmenin ne olduğuna dair daha iyi bir fikir verebilir mi? Konuşmamızda var olmayan nesnelerin ve var olmamanın Aristoteles ve İbn-i Sina için statüsünü ele almakla başlayıp, var olmayanın nasıl düşünülebileceği sorusundan yola çıkarak, esasen tersine bir hareketle her iki filozof için düşünmenin ne olduğuna varmaya çalışacağız. Böylelikle metafiziğe dair soru ile düşünmeye dair sorumuzun kesişeceği bir noktada Yunan ve İslam felsefe geleneğinden iki filozofun da kesişimlerini konuşacağız."

Akbank Sanat YouTube kanalında ücretsiz olarak izlenebilecek seminer serisi Mayıs 2022'ye kadar devam edecek.