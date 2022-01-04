Akbank Sanat'ın felsefe seminerleri "Düşünme Ne Yapar?" başlığıyla sürüyor - Son Dakika

Akademisyen konuşmacıların katılımıyla düzenlenen "Felsefe Seminerleri", yeni dönemde "Düşünme Ne Yapar?" başlığıyla devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, ocak ayı seminer programında Gamze Keskin'in "Beğenirken Düşünür müyüz?" başlıklı semineri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keskin, felsefe tarihinin en etkileyici filozoflarından birinin Immanuel Kant olduğunu belirterek, "Konuşmamızda, 'Bu güzeldir.' gibi bir beğeni yargısında bulunduğumuzda, bu yargıda nasıl bulunduğumuzu ve bu yargıyı vermeden önce bir düşünme süzgecinden geçirip geçirmediğimizi Kantçı perspektif üzerinden tartışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Akbank Sanat YouTube kanalında ücretsiz izlenebilen ve geçen yıl kasım ayında başlayan seminer serisi bu yıl mayısa kadar devam edecek.

Emre Şan'ın yöneteceği "Felsefe Seminerleri"ne, 6 Ocak'ta "Beğenirken Düşünür müyüz?" başlığıyla Gamze Keskin, 24 Şubat'ta "Bilinç ve Yansıması: J. G. Fichte" başlığıyla Türker Armaner konuk olacak.

"Heidegger'de Düşünmek Nedir?" başlıklı seminere 17 Mart'ta Kaan H. Ökten, "Dil ile Düşünce İlişkisi Üzerine" seminerine 7 Nisan'da Erhan Demircioğlu, "Dijital Teknolojiler ve Düşünme: Bernard Stiegler'in Teknoloji Felsefesi" seminerine ise 12 Mayıs'ta Emre Şan konuşmacı olarak katılacak.