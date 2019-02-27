Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat'ın "Sanat Tarihi Seminerleri" Devam Ediyor

Akbank Sanat'ın "Sanat Tarihi Seminerleri" Devam Ediyor

43 dakika önce

Akbank Sanat'ın "Sanat Tarihi Seminerleri" mart ayında da devam ediyor.

Akbank Sanat'ın
Akbank Sanat'ın "Sanat Tarihi Seminerleri" mart ayında da devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat'ın "Sanat Tarihi Seminerleri"nin 7 Mart'ta yapılacak programında, "1980'li Yılları Okumak: Sanat-Siyaset İlişkileri" başlığı altında dönemin politik gelişmelerinden etkilenen sanat dünyasına farklı bir bakış açısıyla yaklaşılacak.


Sanat üretimi ve sanat tarihi yazımını tüm yönleriyle tartışmayı hedefleyen seminerde, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:23 Kaynak: AA

Siyaset, Akbank, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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