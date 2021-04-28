Akbank Sanat, mayıs ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sürdürecek - Son Dakika

Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları her cumartesi Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.

???????Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, mayıs ayında "Mayıs Ayı Resim Ayı" başlıklı eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarıyla minikleri resim yapmaya davet ediyor.

Akbank Sanat, mayıs ayında kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

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