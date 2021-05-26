Akbank Sanat, 15. Contemporary Istanbul'da yer alan standında "Olan ve Aşkınlık" başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak.

Son Dakika › Kültür Sanat › Akbank Sanat, 'Olan ve Aşkınlık' sergisiyle Contemporary Istanbul'da yer alacak - Son Dakika

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