Akbank Sanat'ta 14 Mart'ta "Irigaray: İmgeselde Dişi ve Dişi İmgesel" Semineri
1 saat önce
Akbank Sanat'ın "Felsefe Seminerleri"nin 14 Mart'taki programında Zeynep Direk'in "Irigaray: İmgeselde Dişi ve Dişi İmgesel" başlıklı semineri düzenlenecek.
Akbank
Sanat'ın "Felsefe Seminerleri"nin 14 Mart
'taki programında Zeynep Direk
'in "Irigaray: İmgeselde Dişi ve Dişi İmgesel" başlıklı semineri düzenlenecek.
Akbank Sanat'ta 14 Mart'ta saat 18: 30'da düzenlenecek olan seminerin içeriğiyle ilgili Direk şu bilgileri verdi:
"Luce Irigaray
Öteki Kadının Aynası (Speculum de l'Autre Femme, 1974) adlı eserinde fallus merkezli anlam ekonomisinde dişi cinsiyet farklılığının belirmediğini, erilin karşıtı olarak temsil edilen dişinin aslında erilin terimleriyle düşünüldüğünü ileri sürer. Fallus merkezli anlam ekonomisinde dişi nasıl imgelenir? Bu ekonominin dışında kalan dişinin belirmesi için nasıl bir dişi imgesel gereklidir? Irigaray'da gerçek, imgesel ve sembolik arasındaki ilişkiler nasıl kurulmuştur?" - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:05 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"
Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı
Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi
Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor