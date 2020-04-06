Akbank Sanat’ta bu kez “Evin Caz Hali”
24 dakika önce
Akbank Sanat Nisan ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor.
Akbank Sanat Nisan ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor. 30. Akbank Caz Festival'inin "Yıl Boyu Caz" konserleri "Evin Caz Hali" ile devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:05
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