Akbank Sanat’ta “Ortak Stratejilerin Gösterisi”

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı.

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı.

Haber Yayın Tarihi :

İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor

Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Haziran yorumu: Büyük hüzün duyuyorum

Libya Ordusundan açıklama: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok