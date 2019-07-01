Akbank Sanat’ta “Ortak Stratejilerin Gösterisi”
3 dakika önce
Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı.
Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:08
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