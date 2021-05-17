Akbank Sanat'tan aileler için eğitim - Son Dakika

Sanat eğitiminin olağanüstü potansiyelini hatırlatmayı hedefleyen bu seminer ile aileler, çocuklarının yaratıcılıklarını nasıl olumlu yönde etkileyebilecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklar.

Sanat eğitmeni Barış Karayazgan'ın çevrimiçi gerçekleştireceği seminerde; çocukların sanat yaparken hayal güçlerinin nasıl kısıtlandığı, çocukların yaratıcılıklarına engel teşkil eden durumlar ve bu olası durumların nasıl aşılabileceği, çocukların sanat yaparken nasıl özgür olabileceği gibi konular ele alınacak. Program "Sanat nedir?" sorusuyla başlayacak ve insanlık tarihinin mağaralarda başlayan sanat macerasından yola çıkarak günümüze, eğitime ve çocuklara dair çok farklı, renkli, eğlenceli bir yolculuğu ebeveynlerle tanıştıracak.