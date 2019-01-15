Akbank Sanat'tan "Çağdaş Sanatta Kadının Temsili"

Türkiye'de modernleşmenin sembollerinden biri kadın olmuş ve sanat tarihi yazımında bu "sembol" çoğunlukla görmezden gelinmiştir. Çağdaş sanatta kadının sembol olmaya devam edip etmediği; kadının kurucu misyonlar üstlenip üstlenmediği; modern sonrası dönemde kadına bakışa dair paradigmaların değişip değişmediği ve bunların sanata yansıma biçimleri bu konuşmanın ana çerçevesini oluşturacaktır.

Kasım ayında başlayan ve yoğun ilgi gören seminerler Mayıs ayına kadar devam edecek ve ücretsiz olarak izlenebilecek.