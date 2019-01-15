Akbank Sanat'tan "Çağdaş Sanatta Kadının Temsili"
40 dakika önce
Akbank Sanat'ın "Sanat Tarihi Seminerleri" serisinin Ocak ayı programında; İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Seda Yavuz "Çağdaş Sanatta Kadının Temsili" başlığı altında konuyu irdeleyecek.
Türkiye'de modernleşmenin sembollerinden biri kadın olmuş ve sanat tarihi yazımında bu "sembol" çoğunlukla görmezden gelinmiştir. Çağdaş sanatta kadının sembol olmaya devam edip etmediği; kadının kurucu misyonlar üstlenip üstlenmediği; modern sonrası dönemde kadına bakışa dair paradigmaların değişip değişmediği ve bunların sanata yansıma biçimleri bu konuşmanın ana çerçevesini oluşturacaktır.
Kasım ayında başlayan ve yoğun ilgi gören seminerler Mayıs ayına kadar devam edecek ve ücretsiz olarak izlenebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:19 Kaynak: Bültenler
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