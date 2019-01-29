Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat'tan Çocuklara Özel Atölyeler

Akbank Sanat'tan Çocuklara Özel Atölyeler

1 saat önce

Akbank Sanat, şubat ayı boyunca eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat'tan Çocuklara Özel Atölyeler, System.String[]
Akbank Sanat, şubat ayı boyunca eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, şubat ayı boyunca sürecek atölye çalışmalarında bilet fiyatları 15-30 TL ve katılımcı sayısı 10-20 kişi ile sınırlı olacak.

Atölyeler arasında; "Miniklere Baskı Resim Atölyesi (5-8 yaş)", "Bir Tabak Mondrian (6-12 yaş)", "Kandinsky Renk Dilimleri (6-12 yaş)", "Mobil Heykel Atölyesi (8-12 yaş)", "Oyuncak Heykel Atölyesi (7-12 yaş)", "Mini Mozaik Atölyesi (7-12 yaş)", "Rengarenk Kupalar (6-14 yaş)", "Kendi Çantamı Tasarlıyorum (6-14 yaş)", "Ailece Mozaik (4-12 yaş)", "Mozaik Heykel Atölyesi (5-12 yaş)" ve "Linol Baskı Atölyesi (9-14 yaş)" bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Akbank, Güncel
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