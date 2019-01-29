Akbank Sanat'tan Çocuklara Özel Atölyeler
1 saat önce
Akbank Sanat, şubat ayı boyunca eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.
Akbank
Sanat, şubat ayı boyunca eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.
Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, şubat ayı boyunca sürecek atölye çalışmalarında bilet fiyatları 15-30 TL ve katılımcı sayısı 10-20 kişi ile sınırlı olacak.
Atölyeler arasında; "Miniklere Baskı Resim Atölyesi (5-8 yaş)", "Bir Tabak Mondrian (6-12 yaş)", "Kandinsky Renk Dilimleri (6-12 yaş)", "Mobil Heykel Atölyesi (8-12 yaş)", "Oyuncak Heykel Atölyesi (7-12 yaş)", "Mini Mozaik Atölyesi (7-12 yaş)", "Rengarenk Kupalar (6-14 yaş)", "Kendi Çantamı Tasarlıyorum (6-14 yaş)", "Ailece Mozaik (4-12 yaş)", "Mozaik Heykel Atölyesi (5-12 yaş)" ve "Linol Baskı Atölyesi (9-14 yaş)" bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:53 Kaynak: AA
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