Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat'tan çocuklara özel atölyeler
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Akbank Sanat'tan çocuklara özel atölyeler

1 saat önce

Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Akbank Sanat'tan çocuklara özel atölyeler, System.String[]

Yıllardır sürdürdüğü çocuk atölyeleriyle bu konuda öncü kurumların başında gelen Akbank Sanat, Temmuz ayında da dopdolu bir programla minikleri sanat yapmaya davet ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08 Kaynak: Bültenler
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