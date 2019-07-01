Akbank Sanat'tan çocuklara özel atölyeler
1 saat önce
Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08 Kaynak: Bültenler
Yıllardır sürdürdüğü çocuk atölyeleriyle bu konuda öncü kurumların başında gelen Akbank Sanat, Temmuz ayında da dopdolu bir programla minikleri sanat yapmaya davet ediyor.
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