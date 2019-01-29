Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat'tan Hint Sineması Günleri

Akbank Sanat'tan Hint Sineması Günleri

1 saat önce

Akbank Sanat, 07-27 Şubat tarihleri arasında güncel Hint sinemasından 5 seçkin filme ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat'tan Hint Sineması Günleri, System.String[]

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte; "Kraliçe", "Bareilly'nin Barfisi", "Hintçe Konuşulan Ortam", "Hikaye" ve "Dağ Adamı Manjhi" adlı filmler gösterilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:40 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Hindistan, Güncel
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