Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat'tan yeni sezonda yeni sergi
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Akbank Sanat'tan yeni sezonda yeni sergi

1 saat önce

Akbank Sanat, yeni sezonda kapılarını Hintli çağdaş sanatçı Sudarshan Shetty'nin dönüşüm kavramına ve katmanlarına odaklanan 'Öz/çeviri-m (Self/trans-lation)' başlıklı sergisiyle aralıyor.

Akbank Sanat'tan yeni sezonda yeni sergi, System.String[]

Sergi 10 Eylül - 31 Ekim, 2019 tarihleri arasında Akbank Sanat'ta sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide heykel, yerleştirme ve video eserler, dönüşümün kültürel gerçekliğini gündemine alıyor. Sudarshan Shetty'nin eserleri bu dönüşümün bir önceki durumundan uzaklaşan ve önceki durumu da içinde barındıran ama artık aynı olmayan bir gerçeklikle karşımıza çıkıyor.

Serginin küratörü Prof.Dr. Hasan Bülent Kahraman, sergiyi şu şekilde özetliyor:

"Yeniden üretim bir kültür sorunudur. Bu da çeviridir. Her dönüşüm bir çevrime denk gelir. Shetty, insanın kültürel bir gerçeklik olarak yaşadığı sürekli dönüşümü ve çevirimi bir kültürel sorun olarak ortaya koyuyor. Farklılıkların bir araya geldiği, kaynaştığı, kavuştuğu bir anlayışla ele aldığı çeviri farklı maddelerin ortak doku oluşturmalarında ortaya çıkıyor. Aynı şekilde kültürlerin dönüşümünün ortak kültürel dokuların üretilmesindeki anahtar olduğunu vurguluyor. Gerçekte dönüşen ve dönüştüren ise tartışmasız şekilde insanın kendisi. Özü dönüşen insan kendisini çeviriyor ve içinde iki kere yıkanılmayacak nehirler oluşturuyor. Çağın gerçekliğine alabildiğine şiirsel, lirik, pastoralbir müdahale Shetty'nin sergisi."

Sudarshan Shetty'nin zamanın izini kültürlerin gerçeğinde aradığı sergi 'Öz/çeviri-m (Self/trans-lation)', iki farklı malzemenin kaynaşmasıyla iki farklı gerçeğin ve kültürün uzlaşma noktasını araştırıyor.

Sergi AKBANK SANAT'ta Salı gününden Cumartesi gününe 10:30 - 19:30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Hasan Bülent Kahraman, Akbank, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:23 Kaynak: Bültenler
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