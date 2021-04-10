Akbank sendikasyonunu yüzde 100'ün üzerinde yeniledi - Son Dakika

Akbank sendikasyonunu yüzde 100'ün üzerinde yeniledi

10.04.2021 11:09
Akbank sendikasyonunu yüzde 100'ün üzerinde yeniledi, System.String[]

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Kredimize bankalardan yenileme tutarımızın yaklaşık yüzde 126'sına karşılık gelen 792 milyon dolar tutarında bir talep geldi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Kredimize bankalardan yenileme tutarımızın yaklaşık yüzde 126'sına karşılık gelen 792 milyon dolar tutarında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 675 milyon doların üstünde yeniledik." ifadelerine yer verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 675 milyon doların üstünde destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak gerçekleşti. Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterlerini ekleyerek gerçekleştirdiği bu başarılı işlemine 18 ülkeden 35 banka katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve ülke risk primindeki artışa rağmen sendikasyon maliyetlerimizi Ekim 2020 işlemindeki seviyelerde tutmayı başardık. Kredimize bankalardan yenileme tutarımızın yaklaşık yüzde 126'sına karşılık gelen 792 milyon dolar tutarında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 675 milyon doların üstünde yeniledik. Böylece yenileme oranımız yüzde 107 olarak gerçekleşti.

Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu 18 ülkeden 35 bankanın katılımıyla başarıyla yeniledi. Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan 8 yeni banka da bu işleme katıldı. Sektörümüz için referans teşkil eden bu işlemimizle Türk bankalarının sendikasyonlarının önünü de açmış olduk. Akbank'ın güçlü bilanço ve sermaye yapısı ile Türk bankacılık sistemine olan güveni tazeleyen bir sendikasyon işlemine daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Sendikasyonumuza sürdürülebilirlik performans kriterleri ekleyerek, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıdık"

Akbank'ın Ocak 2021'de sektöre öncülük ederek sürdürülebilirlik stratejisini kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Binbaşgil, şunları aktardı:

"Sendikasyon kredimize üç sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI'ları) ekleyerek yurtdışı borçlanmamızı da bu stratejimize uyumlu hale getirdik. Sırasıyla cinsiyet eşitliği, yeni kömür santrali projelerini kredilendirmeme ve bankamızın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasından oluşan bu performans kriterlerine belirlenen test dönemlerinde ulaşılması durumunda, sendikasyon kredimizin maliyetlerinde iyileştirme olacaktır. Yeni kömür santrali projesi kredilendirmeme kriteriyle ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attık, bu kapsama giren projeleri kredilendirilmeyecek faaliyetler listemize ekledik.

Sürdürülebilirlik odaklı ilk sendikasyon işlemimizi gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İşlemimizin tüm paydaşlarımız için olumlu bir örnek oluşturacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam borçlanma içindeki payını 2021 yılsonunda yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik kriterleri içeren sendikasyon kredimiz bu yolda atılmış en önemli adımlardan biri. Bu alanda da sektöre öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Hakan Binbaşgil, Akbank, Banka, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank sendikasyonunu yüzde 100'ün üzerinde yeniledi - Son Dakika Ekonomi


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