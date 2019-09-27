Akbank, Stevie Ödülleri'nde 7 ödülün sahibi oldu

Akbank, kurumsal sosyal sorumluluk, IT, insan kaynakları alanında yürüttüğü başarılı projelerle 16. Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde 5 kategoride, 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 7 ödül aldı.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 16. Stevie Ödülleri'nde şirket halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bilişim teknolojileri alanında sürdürdüğü projeler ve ekipleriyle 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 7 ödüle layık görüldü.

International Business Awards Jürisi, Akbank'ın üniversiteli gençleri bir araya getiren ve gönüllülük konusunda farkındalık yaratan "Şehrin İyi Hali" projesine Altın Steive verdi.

Jüri değerlendirmesinde, bir diğer sosyal sorumluluk projesi olan "Bir Gülüşün 70" iletişim çalışmalarıyla Gümüş Stevie alırken, toplumu bir araya getiren bir proje olması sebebiyle de Bronz Stevie ile ödüllendirildi.

Ayrıca Akbank,"Yılın IT Ekibi", "Kurumsal Eğitim/ Çalışan Gelişim Çözümleri", "İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümü" ve "Yılın İnsan Kaynakları Ekibi" kategorilerinde de Bronz Stevie ödülünün sahibi oldu.