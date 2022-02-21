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Akbank, sürdürülebilirlik için müşterileri ile buluşuyor - Son Dakika

Akbank, sürdürülebilirlik için müşterileri ile buluşuyor

21.02.2022 12:21
Akbank, sürdürülebilirlik için müşterileri ile buluşuyor

Akbank, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) Akademisi ile iş birliği yaparak Sürdürülebilir Yönetim Kurulları Programı'nı başlattı.

Akbank, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) Akademisi ile iş birliği yaparak Sürdürülebilir Yönetim Kurulları Programı'nı başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, programın ilk etabı, Banka'nın ticari müşterileri için yapılacak ve 22-25 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Alanında kıdemli ve uzman uygulayıcıların eğitmen olarak yer alacağı programa, Banka müşterilerinin Yönetim kurulu üyeleri ya da üye adayları katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, program ile müşterilerine doğru bir kurumsal yönetimin nasıl sağlanacağı, stratejik düşünmeyi geliştirmek için neler yapılacağı konularında önemli katkılar vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Temel amacımız, müşterilerimizin yönetim kurulu performansını artırmak ve aynı zamanda çevresel-sosyal-yönetişim (ÇSY) konusunda, fırsatlar ve riskler konusunda müşterilerimizi profesyonel bir seviyede bilgilendirmek. Akbank olarak bu konularda müşterilerimizin gelişimini önemsiyoruz, değişen koşullara başarılı şekilde adaptasyonlarına katkı sağlıyoruz. Bu önemli konulardaki desteklerimizi gerek eğitim gerek ürünlerimizle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

YÜD Başkanı Mehmet Sami de şunları kaydetti:

"YÜD olarak, kurumsal yönetim ilkeleri dahilinde bir kurumun kaderini belirleme yetkisine sahip aktif ve profesyonel yönetim kurullarının sürdürülebilir büyüme açısından önemini vurgulamaktayız. Bu bağlamda Akbank ile temellerini attığımız ve daha da yaygınlaştırmayı amaçladığımız program sayesinde çok değerli fasilitatörlerimizin katılımında yönetim kurullarının kompozisyonunu, gündem, komite oluşturma ve çalıştırma yetkisini, risk veya fırsatları değerlendirme kapasitesini, hesap verebilmesini ve sürdürülebilir büyüme için gereklilikleri ele alacağız. Program sayesinde sürdürülebilir büyüme için aktif ve profesyonel yönetim kurulları oluşmasına destek olarak şirket performansının artırılması, ÇSY bağlamında en üst seviyede atılması gereken adımlar konusunda yönetim kurulu üyeleri ve üye adaylarını bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz."

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Hakan Binbaşgil, Mehmet Tugal, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank, sürdürülebilirlik için müşterileri ile buluşuyor - Son Dakika


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