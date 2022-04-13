Akbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyonunu yüzde 100'ün üzerinde yeniledi - Son Dakika
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Akbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyonunu yüzde 100'ün üzerinde yeniledi

13.04.2022 10:26
Akbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyonunu yüzde 100'ün üzerinde yeniledi

Akbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyonunu yüzde 100'ün üzerinde yeniledi.

Akbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyonunu yüzde 100'ün üzerinde yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 700 milyon dolar destek sağladı.

367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti SOFR+yüzde 2,75 ve Euribor+yüzde 2,10 olarak gerçekleşti. Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterleri ekleyerek gerçekleştirdiği bu başarılı işlemine 15 ülkeden 32 banka katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, bankalardan kredi yenileme tutarlarının yaklaşık yüzde 108'ine karşılık gelen taleple sendikasyon kredisini hedefin üzerinde, 700 milyon dolar karşılığı bir tutarla yenilediklerini belirterek, "Böylesi zorlu bir ortamda, bankamız bir kez daha sendikasyonunu 15 ülkeden 32 bankanın katılımıyla başarıyla yenilerken, geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Avrupa ve Orta Doğu'da yerleşik 3 yeni muhabir banka da işlemimizde yerini aldı. Akbank'ın güçlü bilanço ve sermaye yapısı ile Türk bankacılık sistemine olan güveni tazeleyen bir sendikasyon işlemine daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Sendikasyon kredimize iki sürdürülebilirlik performans kriteri ekledik"

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu da Akbank'ın nisan ve ekim 2021'deki ESG temalı sendikasyonlarındaki tüm hedeflerine başarıyla ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nisan 2022 sendikasyon kredimize iki sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI'ları) ekledik. Geçen sendikasyonlarımızda yüzde 60 olarak belirlediğimiz, Akbank'ın tükettiği enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması kriterimizi bu sene yüzde 80'e çıkararak sürdürülebilirlik taahhüdümüzü bir adım daha ileriye taşıdık. Bununla birlikte piyasaya yepyeni bir performans kriteri tanıtarak kredi kartlarımızda geri dönüştürülmüş plastik kullanma kararı aldık. Kasım 2021'de Axess ile başlattığımız bu dönüşümü bir ESG kriteri haline getirerek daha fazla kredi kartını geri dönüştürülmüş plastikten üretiyor; bu şekilde karbondioksit emisyonunu azaltmayı ve sürdürülebilirlik konusunda piyasadaki lider konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı sendikasyon işlemlerimiz bankamızın ESG temalı borçlanma stratejisinin önemli bir parçası haline geldi. Bu doğrultuda Nisan 2022 sendikasyonumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu alanda da sektöre öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyonunu yüzde 100'ün üzerinde yeniledi - Son Dakika


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