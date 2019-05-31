Akbank'ta görev değişimi
22 dakika önce
Akbank'ta Burcu Civelek Yüce, 1 Haziran itibarıyla "Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı" görevini üstlenecek.
Akbank
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:43
'ta Burcu Civelek Yüce, 1 Haziran itibarıyla "Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı" görevini üstlenecek.
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