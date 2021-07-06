Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler bankanın hiç bir sistemine ulaşamıyor. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.
Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.
Dünyanın saygın finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019" kapsamında Akbank "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçildi. Akbank aynı zamanda "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" unvanını da aldı.
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