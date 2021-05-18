Akbank'tan 19 Mayıs'a özel çevrim içi etkinlikler - Son Dakika

Akbank, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu güne özel hazırlanan reklam filmi ve çevrim içi yapılacak bir dizi etkinlikle kutluyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, 1936'da, hayatında ilk kez kendisine doğum günü sorulduğunda, "doğum günüm 19 Mayıs" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün beyanından yola çıkarak hazırlanan ve ilk kez dün akşam yayınlanan reklam filminde Akbank, Atatürk'e verilecek en güzel doğum günü hediyesinin onun gençliğine iyi bakmak olduğuna vurgu yapıyor.

Reklam filminde, Banka'nın, ocak ayında tanıtımı yapılan ve binlerce gence yapay zekadan ileri düzey analitiğe, robotikten tasarım odaklı düşünmeye kadar pek çok alanda yetkinlikler kazandıracak eğitimler sunmayı hedefleyen Akbank Gençlik Akademisi'yle gençlerin her zaman yanında olmayı sürdüreceği de ifade ediliyor.

Çevrim içi etkinlikler, bugün Akbank'ın YouTube kanalında yayınlanacak Gençler için Çağdaş Sanat Buluşması ile başlıyor. Marcus Graf moderasyonunda Contemporary Istanbul Genç Danışma Kurulu'ndan konuşmacıların da yer alacağı sohbette gençler için çağdaş sanat piyasasından genç koleksiyonerliğe, çağdaş sanat alanında yetenek yönetiminden çağdaş sanatın görünürlüğüne kadar pek çok konuda bilgi paylaşımı yapılacak.

19 ve 21 Mayıs'ta çevrim içi etkinlikler düzenlenecek

Akbank'ın Instagram sayfasında 19 Mayıs'ta yayınlanacak "İşin içinden çıkanlar" canlı yayınında ise Yalçın Pembecioğlu, üniversite öğrencileri Seray Öztürk ve Ekin Al'ı ağırlayacak. Yine aynı gün "Bugüne hazır mısınız?" podcast serisinde ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel kayıt yayında olacak.

Akbank Akademi Müdürü Selda Özçalık'ın, iş hayatında değişen yetkinliklerden bahsedeceği podcast Akbank'ın Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast hesaplarından dinlenebilecek.

Çevrim içi etkinlik platformu JoJo'da 21 Mayıs'ta yapılacak Akbank Gençlik Konseri'nde Dolu Kadehi Ters Tut ve Sedef Sebüktekin sahne alacak. Konser, ücretsiz olarak akbank.jojo.live web adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.