Akbank'tan 560 milyon dolarlık senikasyon kredisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akbank'tan 560 milyon dolarlık senikasyon kredisi - Son Dakika Ekonomi

Akbank'tan 560 milyon dolarlık senikasyon kredisi

6 saat önce

Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye piyasalarına yaklaşık 560 milyon dolar kaynak sağladı.

Akbank'tan 560 milyon dolarlık senikasyon kredisi, System.String[]

Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye piyasalarına yaklaşık 560 milyon dolar kaynak sağladı. Akbank'ın 12 ülkeden 24 banka katıldığı bir yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+2.25 ve Euribor+2.00 olarak gerçekleşti.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili olarak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, finansal piyasalarla birlikte reel ekonomilere ve günlük yaşama da olumsuz yansıyor" dedi ve ekledi:

"Likiditeye ve döviz kaynağına erişimin zorlaşmasının yanı sıra, birçok şirket ve bankanın uzaktan erişim yöntemiyle çalışma düzenine geçişi de sendikasyon kredilerinin onay süreçlerini etkiliyor.

"Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi.

"Piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen, geçtiğimiz Mart 2019'daki sendikasyon kredimize kıyasla, faizi ABD Doları kısmında 25 bps, Avro kısmında 40 bps azalttık.

"Böylece 1 yıl vadeli sendikasyonumuzun maliyetini Libor+2.25, Euribor+2.00'ye düşürdük.

"Yüksek belirsizlik ortamına ve faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyon kredimiz bankalardan bir kez daha ilgi gördü.

"12 ülkeden 24 bankanın katılımıyla yaklaşık 560 milyon Dolar tutarındasendikasyon kredisi sağladık."

Piyasalardaki gelişmeleri göz önüne alarak esneklik sağlamak amacıyla sendikasyonkredilerine sektörde "akordiyon"diye bilinen yeni bir özelliği de eklediklerinin altını çizen Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Bu yenilikçi yaklaşımımızla,sendikasyon sözleşmemizin imza tarihinden kredi çekiliş tarihi olan 9 Nisan'a kadar, çalışma saati kısıtı nedeniyle işleme katılmaya geç kalan bankaların da sendikasyonumuza dahil olmasına imkan tanıdık.

"Böylelikle potansiyel kreditör bankaların kredi süreçlerini ve değerlendirmelerini daha esnek bir zaman diliminde yapmasına fırsat verdik.

"İşlemimizin bu özelliği sayesinde,bugün imzaladığımız tutarın üzerine kredi çekiliş tarihine kadar gelecek katılımlar da eklenecek ve sendikasyon nihai tutarı 9 Nisan'da belli olacak.

"Yenilediğimiz sendikasyon kredisi, uluslararası piyasaların bu zorlu dönemde bile Akbank'a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duydukları güvenin bir göstergesidir.

"Bankamız; istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışı, güçlü bilançosu ve uluslararası standartların üstündeki dijital altyapısı ile Türkiye ekonomisine 72 yıldır destek veriyor.

"Bu zor günlerde de ülkemizin bize ihtiyaç duyduğu her an ekonomimize destek vermeyi sürdüreceğiz."

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Uluslararası piyasalarda yaşanan çalkantıya rağmen işlemimizi başarıyla tamamlamamızda bankamızın güçlü finansallarının yanı sıra bizi her zaman destekleyen muhabir bankalarımızın rolü de büyüktür.

"Sendikasyonumuza katılan bankalar da zorlu bir süreçten geçiyorlar.

"Her türlü zorluğa rağmen katılımcı bankalar da bize desteklerini sürdürdüler ve bu işlemi başarılı bir şekilde tamamlamamızı sağladılar.

"Bazıları ile 30 yılı aşkın, güçlü ve tam güvene dayanan ilişkimiz olan muhabir bankalarımıza teşekkürü bir borç bilirim."


Akbank, Banka, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:39 Kaynak: DHA

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