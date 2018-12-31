Son Dakika Haberleri: Akbank'tan bedelli sermaye artırımı açıklaması

Akbank'tan bedelli sermaye artırımı açıklaması

57 dakika önce

Akbank'ın yüzde 30 bedelli sermaye artışında yeni pay alma hakkı 1 TL nominal pay için 2.5 TL nominal değer üzerinden kullandırılacak.

Akbank'tan bedelli sermaye artırımı açıklaması, System.String[]
Akbank'ın yüzde 30 bedelli sermaye artışında yeni pay alma hakkı 1 TL nominal pay için 2.5 TL nominal değer üzerinden kullandırılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:10 

Ekonomi
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