Akbank'tan bedelli sermaye artırımı açıklaması
57 dakika önce
Akbank'ın yüzde 30 bedelli sermaye artışında yeni pay alma hakkı 1 TL nominal pay için 2.5 TL nominal değer üzerinden kullandırılacak.
Akbank
'ın yüzde 30 bedelli
sermaye artışında yeni pay alma hakkı 1 TL nominal pay için 2.5 TL nominal değer üzerinden kullandırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:10
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