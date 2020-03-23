Akbank'tan Covid-19 salgını ile mücadelede ekonomiye destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akbank'tan Covid-19 salgını ile mücadelede ekonomiye destek - Son Dakika Ekonomi

Akbank'tan Covid-19 salgını ile mücadelede ekonomiye destek

6 saat önce

Akbank, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye destek vermek üzere aldığı ekonomik önlemleri açıkladı.

Akbank, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye destek vermek üzere aldığı ekonomik önlemleri açıkladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, ekonomiye şu destekler verilecek:

Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.

Müşterilerimizin ATM'lerimizden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5,000 TL ve ek olarak Akbank Mobil'den QR kod ile ücretsiz 5,000 TL olmak üzere 10,000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Ayrıca müşterilerimizin Ortak ATM'lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirildi.

Açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak ve hep birlikte mücadeleye destek vermek için kurum olarak süreci yakından takip ediyor, gerekli önlemleri hızla hayata geçiriyoruz. 72 yıldır Türkiye'ye inanan ve hiçbir konuda desteğini esirgemeyen Akbank, bu dönemde de müşterilerinin yanında olacak ve her türlü ilave tedbirleri hızla almaya devam edecek" denildi.


Akbank'tan Covid-19 salgını ile mücadelede ekonomiye destek
Koronavirüs, Türkiye, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:01 Kaynak: DHA

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