Son Dakika Haberleri: Akbank'tan enflasyona karşı korumalı üç yeni mevduat hesabı
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Akbank'tan enflasyona karşı korumalı üç yeni mevduat hesabı

1 saat önce

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, "Müşterilerin birikimlerini enflasyona karşı korumak, Türk Lirası ile tasarrufu teşvik etmek ve mevduat tabanının genişletilmesi amacıyla 3 farklı hesap geliştirdik.

Akbank'tan enflasyona karşı korumalı üç yeni mevduat hesabı, System.String[]
Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, "Müşterilerin birikimlerini enflasyona karşı korumak, Türk Lirası ile tasarrufu teşvik etmek ve mevduat tabanının genişletilmesi amacıyla 3 farklı hesap geliştirdik." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:23 
CEO, Akbank, Ekonomi
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