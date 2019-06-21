Akbank'tan enflasyona karşı korumalı üç yeni mevduat hesabı
1 saat önce
Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, "Müşterilerin birikimlerini enflasyona karşı korumak, Türk Lirası ile tasarrufu teşvik etmek ve mevduat tabanının genişletilmesi amacıyla 3 farklı hesap geliştirdik.
Akbank
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:23
Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, "Müşterilerin birikimlerini enflasyona karşı korumak, Türk Lirası ile tasarrufu teşvik etmek ve mevduat tabanının genişletilmesi amacıyla 3 farklı hesap geliştirdik." dedi.
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