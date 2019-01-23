Akbank’tan ihracatçılara yeni destek
1 dakika önce
Akbank, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, ekonominin lokomotifi olan ihracatçılar için yeni bir destek paketi hazırladı.
Akbank, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, ekonominin lokomotifi olan ihracatçılar için yeni bir destek paketi hazırladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:58
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