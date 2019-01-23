Akbank’tan ihracatçılara yeni destek

Akbank, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, ekonominin lokomotifi olan ihracatçılar için yeni bir destek paketi hazırladı.

Akbank, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, ekonominin lokomotifi olan ihracatçılar için yeni bir destek paketi hazırladı.

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