Son Dakika Haberleri: Akbank’tan ihracatçılara yeni destek

Akbank’tan ihracatçılara yeni destek

1 dakika önce

Akbank, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, ekonominin lokomotifi olan ihracatçılar için yeni bir destek paketi hazırladı.

Akbank’tan ihracatçılara yeni destek, System.String[]
Akbank, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, ekonominin lokomotifi olan ihracatçılar için yeni bir destek paketi hazırladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:58 

Ekonomi
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