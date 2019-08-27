Akbank'tan konut kredisi faiz oranında indirim
6 dakika önce
Banka, konut kredisinde tutarda herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranları uyguluyor.
Banka, konut kredisinde tutarda herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranları uyguluyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:30
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