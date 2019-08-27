Son Dakika Haberleri: Akbank'tan konut kredisi faiz oranında indirim
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Akbank'tan konut kredisi faiz oranında indirim

6 dakika önce

Banka, konut kredisinde tutarda herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranları uyguluyor.

Akbank'tan konut kredisi faiz oranında indirim, System.String[]

Banka, konut kredisinde tutarda herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranları uyguluyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:30 
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