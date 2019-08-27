Son Dakika Haberleri: Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim
Son Dakika Ekonomi Haber

Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim

29 dakika önce

Akbank, konut kredisi faiz oranını kredi tutarında herhangi bir sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.

Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim, System.String[]

Akbank, konut kredisi faiz oranını kredi tutarında herhangi bir sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranları uyguluyor. Akbank müşterileri talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini vurguladı.

Müşterilerine hayallerindeki eve hemen sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkanı sunduklarını aktaran Oğuz, "Bunun yanı sıra, 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,35'e çektik. Ekonomimizin canlanması ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanıyor, yerini zincir marketler alıyor
"Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:43:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]