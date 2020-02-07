Akbank'tan konut kredisi faizlerinde indirim: yüzde 0.95 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akbank'tan konut kredisi faizlerinde indirim: yüzde 0.95 - Son Dakika Ekonomi

Akbank'tan konut kredisi faizlerinde indirim: yüzde 0.95

6 saat önce

Akbank, konut kredisi faiz oranını, "tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın" yüzde 0.95'e indirdi.

Akbank'tan konut kredisi faizlerinde indirim: yüzde 0.95, System.String[]

Akbank, konut kredisi faiz oranını, "tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın" yüzde 0.95'e indirdi.

Müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, avantajlı faiz oranları ve müşteri tercihlerine göre farklılaşabilen ödeme seçenekleri ile karşıladığını belirten Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Hayalindeki evi satın almak isteyen müşterilerimizin yanındayız ve konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0.95'e indirdik" dedi.Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için, Akbank'ın da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bülent Oğuz, "Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, konut sektörünü desteklemeye, müşterilerimize en doğru hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye sözlerini tamamladı. (Fotoğraflı)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:02 Kaynak: DHA
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