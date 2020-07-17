Akbank'tan Kurban Bayramı'na özel kampanyalar - Son Dakika

Akbank'tan Kurban Bayramı'na özel kampanyalar

Akbank, Kurban Bayramı dolayısıyla Axess ve Wings kartlarını kullanan müşterilerine yönelik özel kampanyalar başlattı.

Akbank, Kurban Bayramı dolayısıyla Axess ve Wings kartlarını kullanan müşterilerine yönelik özel kampanyalar başlattı.

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Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanyalar Kurban Bayramı süresince devam edecek.

Bu kapsamda, CarrefourSa'da 27 Haziran-3 Ağustos döneminde kurban koli alımlarında 100 lira indirim, seçili giyim markalarında ilave 2 taksit, Koton'da peşin fiyatına 6 taksit, ADL ve Love My Body'de 7 taksit, Damat Tween ve D'S Damat'ta 6 taksit imkanı sunuluyor.

Ayrıca, Samsung anlaşmalı bayilerinde 200 lira üzeri alışverişlerde ilave 4 taksit, Teknosa'da ise vade farksız 12 aya varan taksit sunulurken, SoChic mağazaları ve "www.sochic.com.tr"de "AKBANK25" koduyla yapılacak alışverişlerde yüzde 25 indirim sağlanacak.

Armağan Oyuncak'ta da Axess Mobil'den katılan Akbank kart sahiplerine 150 liraya 20 liralık chip para verilecek.

Akbank, Kurban Bayramı'nı tatilde geçirecek müşterilerine yönelik de kampanyalar hazırladı. Bu kapsamda Axess Mobil'e özel 31 Ağustos'a kadar Europcar'dan ilk araç kiralama harcamasında yüzde 30 indirim yapılacak.

Öte yandan "Enterprise.com.tr"den yapılacak araç kiralamalarında yüzde 40 indirim, Tatilsepeti'nden gerçekleştirilecek yurt içi rezervasyonlarda 12 aya varan taksit, yurt dışı rezervasyonlarda ise 3 taksit imkanı Axess ve Wings kart sahiplerine sunulacak.

Kurban Bayramı, Love My Body, Akbank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank'tan Kurban Bayramı'na özel kampanyalar - Son Dakika
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