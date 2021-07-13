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Akbank'tan müşterilerine gönül alma hediyesi: 31 Temmuz'a kadar para transferi, para çekme ve yatırma ücretsiz - Son Dakika

Akbank'tan müşterilerine gönül alma hediyesi: 31 Temmuz'a kadar para transferi, para çekme ve yatırma ücretsiz

13.07.2021 15:48

Geçtiğimiz günlerde yaşanan hizmet kesintisi nedeniyle vatandaşları mağdur eden Akbank, bugün müşterilerinin gönlünü almak için bir mesaj gönderdi. Bankacılık devinin gönderdiği mesajda, 31 Temmuz'a kadar 31 Temmuz'a kadar para transferleri ve ATM'den yapılacak para çekme ve yatırma işlemlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Akbank, geçtiğimiz günlerde yaşanan 2 günlük hizmet kesintisinin ardından müşterilerine bugün bir "teşekkür" mesajı gönderdi. "Bu bir teşekkür, bir gönül alma" ifadeleriyle başlayan mesajda,31 Temmuz'a kadarbazı servislerin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Akbanklı; bu bir teşekkür, bir gönül alma. 31 Temmuz'a kadar tüm para transferleriniz ve ATM'lerden yapacağınız hesaptan para çekme, yatırma işlemleriniz ücretsiz. İhtiyaç duymanız halinde krediniz de dosya masrafsız ve uygun oranlarla yine Akbank'ta."

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Akbank'ta yaşanan hizmet kesintisi 2 gün sürdü ve vatandaşlar mağdur oldu. Akbank kullanıcıları yaşanan arızadan ötürü para çekemedi, kartla ödeme ve para transferi yapamadı.

SORUN ANA BİLGİSAYARDAN KAYNAKLANDI

Akbank'taki arıza nedeniyle sosyal medyada siber saldırı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak banka bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra Akbank'tan bir açıklama daha yapılarak sorunun ana bilgisayardaki arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Akbank'tan müşterilerine gönül alma hediyesi: 31 Temmuz'a kadar para transferi, para çekme ve yatırma ücretsiz

Akbank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan müşterilerine gönül alma hediyesi: 31 Temmuz'a kadar para transferi, para çekme ve yatırma ücretsiz - Son Dakika Ekonomi


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