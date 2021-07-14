Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda yaşanan sistem arızası Twitter'ı salladı! Dakikalar içinde yüzlerce tweet atıldı

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Akbank'ın ardından bir bankada daha sistem çöktü! Mobil şube ve ATM'ler hizmet dışı kaldı

Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan 2 günlük hizmet kesintisinin üzerinden henüz bir hafta geçmemişken, benzer bir durum da Ziraat Bankası'nda yaşandı. Kamu bankasında saat 14.00 sıralarında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle; internet şube, mobil şube ve ATM'ler devre dışı kaldı. Ancak sorun kısa süre içinde düzeltildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ziraat Bankası'nda gerçekleşen hizmet kesintisi, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcıların yüzlerce tweet atması sonrası "Ziraat Bankası" etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da benzer bir durumun yaşanmasına tepki gösterdi.

İşte atılan tweet'lerden bazıları: