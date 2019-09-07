Son Dakika Haberleri: Akbank'tan TLREF endeksli ticari kredi
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Akbank'tan TLREF endeksli ticari kredi

13 dakika önce

Akbank, "TLREF Endeksli Ticari Kredi" kullandırımını başlattı.

Akbank'tan TLREF endeksli ticari kredi, System.String[]

Akbank, "TLREF Endeksli Ticari Kredi" kullandırımını başlattı.

Akbank açıklamasına göre, artık bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkanını ticari müşteriler de kullanabilecek. Akbank müşterileri orta uzun vadeli borçlanmalarında faiz oranlarındaki olumlu gelişmelerden faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ilk defa "TLREF Endeksli Ticari Kredi" kullandırımını yapan banka olduk. Bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkanını ticari müşterilerin de kullanabilmesini sağladık. Bilindiği üzere TLREF, Borsa İstanbul tarafından günlük olarak hesaplanan ve yine Borsa İstanbul ekranlarında yayınlanan bir 'TL gecelik referans faiz oranı'. Yeni kredi ürünümüz spot bir kredi gibi uzun vade sağlarken, TLREF'e endeksli olarak faiz oranı günlük değişmekte. Uluslararası standartlara uygun ve şeffaf bir endeks oranına bağlı borçlanma imkanı ile müşterilerimizden gelen faiz indirimi beklentilerini karşılayabiliyoruz. Müşterilerimize daha uzun vadeli Türk Lirası cinsinden değişken faizli borçlanma imkanı sunan bu ürünümüze talep her geçen gün artıyor. 'TLREF' ile kredi faiz riskini daha doğru ve daha kolay yönetme konusunda önemli bir eksikliği gidermiş olduk."

Akbank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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