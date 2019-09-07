Son Dakika Haberleri: Akbank'tan "tlref endeksli ticari kredi" açıklaması
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Akbank'tan "tlref endeksli ticari kredi" açıklaması

1 saat önce

Akbank, "TLREF Endeksli Ticari Kredi" kullandırımını başlattığını duyurdu.

Akbank'tan
Akbank, "TLREF Endeksli Ticari Kredi" kullandırımını başlattığını duyurdu.

Akbank'ın "TLREF Endeksli Ticari Kredi" kullandırımıyla ilgili bir açıklama yapan Akbank Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, " Türkiye'de ilk defa "TLREF Endeksli Ticari Kredi" kullandırımını yapan banka olduk. Bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkanını ticari müşterilerin de kullanabilmesini sağladık" dedi.

Mehmet Tugal, şunları söyledi:  "Bilindiği üzere TLREF, Borsa İstanbul tarafından günlük olarak hesaplanan ve yine Borsa İstanbul ekranlarında yayınlanan bir "TL gecelik referans faiz oranı". Yeni kredi ürünümüz spot bir kredi gibi uzun vade sağlarken, TLREF'e endeksli olarak faiz oranı günlük değişmekte. Uluslararası standartlara uygun ve şeffaf bir endeks oranına bağlı borçlanma imkanı ile müşterilerimizden gelen faiz indirimi beklentilerini karşılayabiliyoruz. Müşterilerimize daha uzun vadeli Türk Lirası cinsinden değişken faizli borçlanma imkanı sunan bu ürümüze talep her geçen gün artıyor. "TLREF" ile kredi faiz riskini daha doğru ve daha kolay yönetme konusunda önemli bir eksikliği gidermiş olduk" (Fotoğraflı)


Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:53 Kaynak: DHA
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