Akbank'tan Türkiye'nin ilk cebe inen kartı - Son Dakika

Akbank'tan Türkiye'nin ilk cebe inen kartı

Akbank müşterileri başvurdukları Axess ve Wings kartlarının adreslerine ulaşmasını beklemeden, kartlarını internet harcamalarında ve mobil ödemelerde anında kullanmaya başlayabilecek.

Akbank'tan Türkiye'nin ilk cebe inen kartı, System.String[]

Akbank müşterileri başvurdukları Axess ve Wings kartlarının adreslerine ulaşmasını beklemeden, kartlarını internet harcamalarında ve mobil ödemelerde anında kullanmaya başlayabilecek.

Akbank, iş ortaklarıyla birlikte ödeme sistemleri alanında müşterilerinin hayatını kolaylaştırması kapsamındaki gelişmeleri aktarmak üzere Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ile Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan'ın katılımıyla online basın toplantısı düzenledi.

Akbank müşterileri artık Axess Mobil, Akbank Mobil, Akbank Internet ve web sayfasından başvurdukları kredi kartlarının dijital versiyonlarına ıslak imza gerekmeksizin mobil uygulamalarından anında erişebilecek.

Ödeme sistemlerinde yeni bir devir başlatan bu yepyeni özellik ile Axess ve Wings sahipleri kartlarını anında kullanmaya, kaybolmayan chip-para kazanmaya, mil puan biriktirmeye, yüz binlerce anlaşmalı üye işyerinde taksit ve ayrıcalıklardan faydalanmaya hemen başlayabilecek.

Toplantıda konuşan Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank kredi kartları ile sunulan dijital deneyimin dijital ödemeler dünyasında fark yaratacağının altını çizdi.

Yüce, sektörü ileri taşımak adına Akbank Ödeme Sistemleri'nde de banka genelinde olduğu gibi bütünsel dijital dönüşüm stratejisini hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde müşteri alışkanlarında dijitalleşmeyi ivmelendirecek çok hızlı bir değişim yaşandı. Bu değişim hem alışveriş hem de ödeme yöntemlerine yansıdı." ifadelerini kullandı.

Değişen müşteri alışkanlıkları ve dinamiklerin kendilerine bugüne kadar yaptıkları ve yapmaya devam edecekleri dijital yatırımların doğruluğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Yüce, "Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı ve müşterilerimizin dijital çözümlere eğiliminin daha da arttığı bu dönemde, dijital ödemeler tecrübemizi arkamıza alarak Türkiye'de bir ilk olacak yepyeni bir ürünün müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Akbank kredi kartlarında artık, kartların anında cebe indiği, benzersiz bir dijital dönem bizleri bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Müşterilerimize sunduğumuz bu yeniliği baştan sona dijital bir yolculuk olarak tasarladık"

Yüce, Türkiye'de kredi kartlarında Digital First programını Mastercard ile hayata geçiren ilk banka olduklarını ve bu yeniliğin arkasına her zaman olduğu gibi müşteri deneyimi odaklarını ve tasarım güçlerini koyduklarını ve müşterilere sundukları bu yeniliği baştan sona dijital bir yolculuk olarak tasarladıklarını ifade etti.

"Kredi kartlarında başvurudan kullanıma tüm müşteri deneyimini, tüm akışlarımızı, elimizden düşürmediğimiz telefonlarımıza entegre ettik" ifadelerini kullanan Yüce, "Artık müşterilerimiz başvuruları onaylanır onaylanmaz kart bilgilerini Axess Mobil ve Akbank Mobil üzerinden hemen görüntüleyebiliyor ve kartlarını anında kullanabiliyorlar. Müşterilerimiz kartlarına ait tüm bilgilere mobil uygulamaları üzerinden hızlıca erişebiliyor, aynı zamanda internet alışverişlerinde kullanacakları kartlarının limitlerini kolayca değiştirebiliyorlar." açıklamasını yaptı.

Yüce, globalde birçok yenilikçi ödeme altyapısının kart tasarımını yapmış bir ajans ile çalışarak Axess kart tasarımına yepyeni bir soluk getirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni kart tasarımımız ile müşterilerimizde, daha sade ve yenilikçi bir deneyim yaratmayı hedefledik. Yeni Axess kart tasarımımız ile Türkiye'nin ilk numarasız kredi kartını müşterilerimize sunuyor olmak da bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Müşterilerimiz kartlarına ait tüm bilgilere mobil uygulamaları üzerinden güvenli bir şekilde hızlıca erişebilecekler. Temassız ödeme konusunda zaten pazarın çok önünde bir kullanım alışkanlığına sahip müşterilerimizin sunduğumuz bu dijital deneyim ile birlikte önümüzdeki dönemde ödemeleri için ceplerinden kartlarından çok telefonlarını çıkartacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hızla dijitalleşen dünyada çok kısa sürede tüm kredi kartı başvurularımızın yüzde 90'ının bu yeni kartımızdan alınmasını bekliyoruz. Lansmana özel bir de kampanyamız bulunuyor. İlk kez Axess veya Wings sahibi olan müşterilerimiz, Amazon.com.tr, GittiGidiyor, Hepsiburada, n11 veya Trendyol'dan yapacakları ilk 300 TL ve üzeri alışverişine 100 TL kaybolmayan chip-para hediye kazanacaklar. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ve hayatlarını her aşamada kolaylaştıracak uygulamalar geliştirmeye ve kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye'nin ticari ekosistemdeki dijitalleşme hızı diğer pazarlara da örnek oluyor"

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise Mastercard olarak hızla dijitalleşen dünyada, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi çözümler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Çağlayan, Türkiye'nin ve Türk bankalarının her zaman olduğu gibi bu dönemde de yenilikçi teknolojilere gösterdiği ilgi ve uygulama hızının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "İlk kez Apple ile tanıtılan ve ödeme teknolojilerinde yeni bir standart olacağına inandığımız Digital First programını, Türkiye'de de Akbank ile lanse etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin ticari ekosistemdeki dijitalleşme hızı diğer pazarlara da örnek oluyor. Bu dönemde, yenilikçi teknolojilerin uygulamaya geçtiği öncü pazarlardan birisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Mastercard, Türkiye, Akbank, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan Türkiye'nin ilk cebe inen kartı - Son Dakika Ekonomi

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