Akbank’tan ülke ekonomisine 267 milyar TL kredi desteği
10 dakika önce
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Türkiye'nin geleceğine olan inancımızla; güçlü sermayemiz, sağlam finansallarımız, uzmanlığımız ve deneyimimizle ekonomimize destek olmayı sürdürdük" dedi.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Türkiye'nin geleceğine olan inancımızla; güçlü sermayemiz, sağlam finansallarımız, uzmanlığımız ve deneyimimizle ekonomimize destek olmayı sürdürdük" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38
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