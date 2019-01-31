Akbank’tan ülke ekonomisine 267 milyar TL kredi desteği

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Türkiye'nin geleceğine olan inancımızla; güçlü sermayemiz, sağlam finansallarımız, uzmanlığımız ve deneyimimizle ekonomimize destek olmayı sürdürdük" dedi.

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Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu