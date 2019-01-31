Son Dakika Haberleri: Akbank’tan ülke ekonomisine 267 milyar TL kredi desteği

Akbank’tan ülke ekonomisine 267 milyar TL kredi desteği

10 dakika önce

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Türkiye'nin geleceğine olan inancımızla; güçlü sermayemiz, sağlam finansallarımız, uzmanlığımız ve deneyimimizle ekonomimize destek olmayı sürdürdük" dedi.

Akbank’tan ülke ekonomisine 267 milyar TL kredi desteği, System.String[]
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Türkiye'nin geleceğine olan inancımızla; güçlü sermayemiz, sağlam finansallarımız, uzmanlığımız ve deneyimimizle ekonomimize destek olmayı sürdürdük" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 

Türkiye, Hakan Binbaşgil, Akbank, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Aylardır Peşinden Koştuğu Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye Önerildi! Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:48:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akbank’tan ülke ekonomisine 267 milyar TL kredi desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]