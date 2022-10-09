Akbank'tan tekrar eden harcamalarla ilgili beklenen açıklama! - Son Dakika
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Akbank'tan tekrar eden harcamalarla ilgili beklenen açıklama!

09.10.2022 12:22
Akbank'tan tekrar eden harcamalarla ilgili beklenen açıklama!

Akbank, tekrar eden kredi kartı harcamalarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Sorunun çözüldü ve fazla giderler ortadan kalktı.

Türkiye'nin en köklü bankalarından Akbank, kısa süre önce yaşanan teknik bir sıkıntı ile gündeme geldi. İnternet bankacılığından hesaplarını kontrol eden kullanıcılar, yaptıkları harcamaların tekrar ettiğini ve bu nedenle borçlarının iki katına çıktığını fark etti. Bu hata pek çok kişiyi telaşlandırırken, şirketten konuya dair iç rahatlatan açıklama geldi.

Akbank açıkladı: "Kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir"

Hızlıca olaya müdahele eden ve dün yaptığı açıklamada "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Akbank, bugün nihayet endişeli müşterilere müjdeyi verdi. Basına gönderilen açıklama ise şu şekilde:

Akbank'tan tekrar eden harcamalarla ilgili beklenen açıklama!

Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir.

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle müşterilerinden özür dilemeyi de ihmal etmeyen banka, sorunun nedenini ise açıklanmadı. Ancak uzmanlar, dışarıdan bir saldırıdan daha çok bankanın sistemlerinde yaşanan bir karışıklıktan şüpheleniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Hakan Binbaşgil, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akbank'tan tekrar eden harcamalarla ilgili beklenen açıklama! - Son Dakika

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