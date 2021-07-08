Akbank'ta 2 gündür yaşanan sistem sorunu binlerce müşteriyi mağdur ederken, sosyal medyada başlayan tepkiler de çığ gibi büyüdü. Bankadan yapılan açıklamada sorunun anabilgisayardaki teknik arızadan kaynaklandığı ifade edilirken, siber saldırı iddiaları da yalanlanmıştı.
Saat 05.00 itibarıyla Akbank Twitter hesabından yapılan açıklamada tüm kanalların yeniden hizmete açıldığı ifade edildi. Açıklama şu şekilde; "Akbank İnternet ve Akbank Mobil'in de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı. Kanallarımızı titizlikle yakından izlemeye devam ediyoruz. Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz. Müşterilerimiz mağduriyetlerinin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşabilirler."
Akbank, internet sitesine giren müşterilerine yönelik de bir bilgilendirme yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Binlerce müşterisi bulunan banka, yazılım güncellemesinin ardından "teknik sorun" yaşamış ve çok sayıda kişi 2 gündür herhangi bir işlem yapamadığı için büyük mağduriyet yaşamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Akbank tekrar hizmete açıldı! 2 gündür binlerce müşterisini mağdur etmişti - Son Dakika Ekonomi