Akbank, Trendyol tedarikçilerine destek veriyor - Son Dakika

Akbank, Trendyol tedarikçilerine destek veriyor

28.01.2021 14:49
Akbank, Trendyol tedarikçilerine destek veriyor, System.String[]

İşlerini büyütmek isteyen KOBİ'lere desteğini sürdüren Akbank, yaptığı iş birliği kapsamında Trendyol tedarikçisi olacak firmalara özel avantajlar sunuyor.

İşlerini büyütmek isteyen KOBİ'lere desteğini sürdüren Akbank, yaptığı iş birliği kapsamında Trendyol tedarikçisi olacak firmalara özel avantajlar sunuyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, KOBİ'leri desteklemek üzere yaptığı iş birliklerine bir yenisi daha ekledi. Trendyol ile yapılan anlaşma kapsamında tedarikçiler, 1 yıl boyunca belirli sayıdaki EFT, havale, çek karnesi (vergi hariç), çek tahsilatı işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecekler. Ayrıca tedarikçilerden Akbank Ticari Kredi Kartı'na başvuranlara 1.000 TL'ye varan chip-para hediye edilecek. Üye işyeri avantajları ile özel çalışma koşulları ve POS ücretlerinde yüzde 50 indirim fırsatı da sağlanacak. Tüm bunlara ek olarak maaş ödemelerine yeni aracılık edilecek firmalara ve çalışanlarına yönelik imkanlar sunulacak.

Trendyol ise bu iş birliğiyle başvuru tarihinden sonra 7 gün içinde ilk defa satış yapmaya başlayacak olan Akbanklı KOBİ'lere bir ay boyunca yüzde 40, 8-15 gün içinde başlayacak olanlara ise yüzde 30 komisyon indirimi desteği sunacak. Ayrıca Trendyol, tedarikçilere, sipariş teslim olduktan sonra 14 gün içinde ödeme desteği, yüzde 6 akaryakıt indirimi, avantajlı fiyattan ürün fotoğraf çekimi, kutu ve ambalaj tedariki, araç kiralama, kargo anlaşmaları ve diğer hizmetlerden yararlanma fırsatlarının yanı sıra, ücretsiz e-ticaret eğitimleri de verecek.

"Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre dijital kanallar çok daha verimli ve daha az maliyetli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, internet kullanımının artmasıyla online alışveriş yapan kişilerin sayısının arttığını ve bu sayının her geçen yıl daha da yükseldiğini belirtti.

Firmaların ticaret hayatlarındaki en büyük zorluklardan bir tanesinin de ürünlerini müşterilerine ulaştırabilmek olduğunu ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre dijital kanallar çok daha verimli ve daha az maliyetli. Bu yolla ticaret yapan KOBİ'lerin satışlarının arttığı bir gerçek. E-ticaret ile firmalar artık sadece bulundukları coğrafya ile sınırlı değiller, ürünlerini kendi lokasyonları dışındaki birçok kişiye ulaştırabiliyor. İşlerini e-ticaretle büyütmek isteyen, gelirini artırmak isteyen KOBİ'ler için bu iş birliği önemli bir fırsat. Akbank olarak işletmesini Trendyol'a taşıyacak firmaların bankacılık ihtiyaçları için avantajlı koşullar sağlarken, Trendyol da bu firmalara özel imkanlar sunuyor."

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar da Trendyol olarak büyük çoğunluğu esnaf ve KOBİ olan yaklaşık 100 bin satıcıyı Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca müşteriyle buluşturduklarını, işlerini büyütmelerine destek olduklarını belirtti.

Aynı zamanda gerçekleştirdikleri iş birlikleriyle onlara birçok fırsat sunduklarını aktaran Acar, "Akbank ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde de platformumuzdaki KOBİ'ler bankacılık ürün ve hizmetlerinden avantajlı şekilde faydalanabilecek. Akbanklı KOBİ'ler ise Trendyol'da avantajlı bir şekilde satışa başlayabilecek. Trendyol olarak KOBİ'lerimizin işlerini sorunsuz sürdürmelerini sağlamak ve e-ticaretle büyümelerini desteklemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Trendyol, Türkiye, Akbank, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank, Trendyol tedarikçilerine destek veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Göksel Gümüşdağ "İrfan Can'a teklif yaptılar" dedi, Marsilya yalanladı Öldürüp çuvalla ormana attığı sevgilisini Müge Anlı'nın programında böyle aramış: Hep el üzerinde tuttum 40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu
Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı         
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı         
13:55
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi         
13:27
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 14:58:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akbank, Trendyol tedarikçilerine destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei