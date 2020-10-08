Akbank UniChallenge'a Türkiye ve yurt dışından 685 öğrenci başvurdu - Son Dakika

Akbank UniChallenge'a Türkiye ve yurt dışından 685 öğrenci başvurdu

08.10.2020 11:23
Akbank UniChallenge'a Türkiye ve yurt dışından 685 öğrenci başvurdu, System.String[]

IAB tarafından Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin desteğiyle 2015 yılından beri düzenlenen ve 3 yıldır Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle UniChallengerlar ile...

IAB tarafından Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin desteğiyle 2015 yılından beri düzenlenen ve 3 yıldır Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle UniChallengerlar ile bir kez daha online ortamda buluştu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, eğitime 114 üniversiteden Türkiye geneli ve yurt dışından 685 öğrenci başvurarak "Neden Dijital?" sorusuna cevap aradı.

Online olarak 21 Eylül-2 Ekim'de düzenlenen iki haftalık kampa, Türkiye geneli ve yurt dışından yapılan 685 başvuru arasından IAB Eğitim Yürütme Kurulu tarafından 60 üniversite öğrencisi ve yeni mezun seçildi.

Akbank tarafından belirlenen konu doğrultusunda hazırlanan sunumlar arasından ilk 3'e giren ekipler IAB üyesi firmalarda 1 aylık staj imkanı elde etti. Birinci olan ekip üyeleri aynı zamanda Hopi'nin Paracık ödülünün de sahibi oldu.

Söz konusu programa yapılan 685 başvuru, 48 şehir ve 114 üniversiteye yayıldı. Seçilen öğrencilerin 32'si İstanbul'dan, 8'i İzmir'den, 7'si Eskişehir'den, 6'sı Ankara'dan gelirken Antalya, Edirne, Kocaeli, Konya, Niğde, Sakarya ve Hollanda'dan birer öğrenci katıldı.

Üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıfları ile yeni mezun öğrenciler UniChallenge'da geçirdikleri iki hafta boyunca Dijital'i sektör profesyonellerinden dinleyerek sektörü yakından tanıdı. Eğitim boyunca yapılan oturumlar sayesinde başarılı vaka örneklerini incelediler, sektörün önde gelen isimleriyle sohbet etme imkanı buldular. Böylece "Dijital Reklamcılık" alanındaki kariyer imkanlarına nasıl ulaşılabileceklerinin yollarını keşfettiler. Eğitim kampına katılanlar, derslerin yanı sıra aynı zamanda mentorlarıyla birlikte 6 kişilik gruplar halinde sunumlarını hazırladılar.

"Büyük kazanımlarımız oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen katılımcılardan, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Denis Donikyan, "İki haftada dijital pazarlamanın okulunu okuduk ve mezun olduk diyebileceğim kadar büyük kazanımlarımız oldu ancak benim UniChallenge denildiğinde aklıma ilk gelecek şey sanıyorum uzaktan uzağa dahi olsa kurduğum arkadaşlıklar olacak. Özellikle yeni normale ayak uydurmakta, evden çıkmakta hala zorlanan benim için Unichallenge; eğitimin yanı sıra sosyalleşmenin de en keyifli yollarından biri oldu. Farklı şehirlerden o kadar güzel insanlarla tanışıp kaynaştım ki bunun benim için yeri paha biçilemez değerde. Yıllar sonra bile bir araya gelebileceğim, daima iletişimde olacağım kişileri hayatıma kattığı için Unichallenge'a çok ama çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Beykent Üniversitesi'nden Emrehan Eralp de UniChallenge'ın kendisi için dünyanın en büyük sürprizi olduğunu belirterek, "Hayatımda ilk defa, takımımla eşleştiğim andan itibaren sabah 12, akşam 12 toplantı yapmaktan yorulmadım, enerjik uyandım, enerjik yattım, müthiş arkadaşlıklar edinildi. Bir daha olsun bir daha girerim. Mentorlarla oluşan bağ ve arkadaşlık paha biçilemez. Müthiş..." değerlendirmesinde bulundu.

"UniChallenge bana yol gösterdi"

Galatasaray Üniversitesi'nden Ilgın Nehir Ağca ise şunları kaydetti:

"Çok yoğun, yorucu ama verdiğim emeğin ve vaktin karşılığını yüzde 100 aldığım bir 2 haftaydı. Sektöre dair çok önemli isimlerden çok önemli bilgiler kaptım. Kariyer olarak ilerlemek istediğim yol için de bana çok iyi bir rehber oldu. UniChallenge beni motive etti, bana yol gösterdi, sektöre dair beni heyecanlandırdı ve hırslandırdı. Bir sürü şey öğretti ama öğrenecek daha ne kadar çok şeyim olduğunu gösterdi. Daha fazlasını öğrenmek için sektöre girmeye can atıyorum."

ODTÜ'den Mertcan Yükselsin, "UniChallenge benim gözümde hem eğlendiğim hem öğrendiğim, sektörü tanımama olanak sağlayan yeni yüzlerle tanışmaktı diyebilirim. Bu sayede becerilerimi, yeteneklerimi reklamcılık, ajans gibi ortamlarda nasıl şekillendirmem gerektiğini öğrenmiş oldum. UniChallenge benim için gerçekten 'eşsiz' bir tecrübeydi." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Üniversitesi'nden Sena Kaya da "UniChallenge, aslında çok sevdiğiniz bir filmi izlemek veya kitabı okumak gibi... Hem hayatınıza dokunuyor hem de zaman geçse de hep hatırlamak yeniden izlemek, okumak istiyorsunuz. Programda olan eğitmenlerimizin anlattığı bilgiler benim için çok değerliydi. Kariyerimde ilerlerken arkama dönüp baktığımda 'iyi ki katılmışım' diyeceğim sayılı şeylerden biri olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Üniversitesi'nden Serkan Horasan ise 2 haftalık eğitimin ardından öğrendiklerini yansıtabileceği bir kampanya yaratmanın harika bir deneyim olduğunu aktararak, "Gerçek bir markaya gerçek bir briefle çalışıyor olmak, beni sektörden biriymişim gibi hissettirdi. Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlk 3 ekip

Yapılan sunumlar sonrası 10 grup arasından seçilen ilk 3 ekip üyeleri şöyle:

"Birinci Ekip-Grup 5: Elif Oğuz-Akdeniz Üniversitesi, Oğulcan Patlar-Marmara Üniversitesi, Sahil Şensöz-Boğaziçi Üniversitesi, Serkan Horasan-Anadolu Üniversitesi, Şevval Pınar Güler-Dokuz Eylül Üniversitesi, Zeynep Sıla Karataş-Kadir Has Üniversitesi, mentor-Sinan Çilek

İkinci Ekip: Doruk Uygunlar-Başkent Üniversitesi, Elif Sırtlayan-İstanbul Üniversitesi, İdil Şentürk-Anadolu Üniversitesi, Oğuz Zeybek-Boğaziçi Üniversitesi, Sena Kaya-Kocaeli Üniversitesi, Tuğba Akçay-Yıldız Teknik Üniversitesi, mentor-Maral Engür

Üçüncü Ekip: Aslıhan Murat-İstanbul Üniversitesi, Defne Tural-Özyeğin Üniversitesi, Eda Yalçıner-Dokuz Eylül Üniversitesi, Emrehan Eralp-Beykent Üniversitesi, Ramazan Hazır-Boğaziçi Üniversitesi, Zeynep Buse Şogur-Anadolu Üniversitesi, mentor-Ceylan Cangül."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Boğazici Üniversitesi, Türkiye, Akbank, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank UniChallenge'a Türkiye ve yurt dışından 685 öğrenci başvurdu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Facebook, hasır sepetteki soğan reklamını cinsel içerikli bularak yayından kaldırdı Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu
Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı         
12:20
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak         
11:20
Koronavirüs aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak Koronavirüs aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak         
11:07
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti         
10:36
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!         
10:32
Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası         
10:24
Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 12:34:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akbank UniChallenge'a Türkiye ve yurt dışından 685 öğrenci başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei