Son Dakika Haberleri: Akbank üst yönetiminde iki atama yapıldı
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Akbank üst yönetiminde iki atama yapıldı

1 saat önce

Akbank'ta, "Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı" ve "İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı" görevlerine yeni atamalar yapıldı.

Akbank üst yönetiminde iki atama yapıldı, System.String[]
Akbank'ta, "Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı" ve "İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı" görevlerine yeni atamalar yapıldı.
Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş'ın farklı bir alanda kariyerine devam etmek üzere bankadan ayrılmasının ardından, Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, 1 Haziran itibarıyla "Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı" görevini üstlenecek.
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini ise İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Pınar Anapa devralacak. 1999 yılından bu yana Akbank'ta çeşitli görevlerde bulunan Pınar Anapa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ve Sabancı Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:07 Kaynak: DHA
Pınar, CEO, Akbank, Ekonomi
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