Akbank ve Apple'dan mobil bankacılıkta iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akbank ve Apple'dan mobil bankacılıkta iş birliği - Son Dakika

Akbank ve Apple'dan mobil bankacılıkta iş birliği

6 saat önce

Akbank müşterileri, Akbank Mobil üzerinden iPhone modellerine çok daha kolay, hızlı ve sıfır faizli kredilendirme imkanı ile sahip olabilecek.

Akbank ve Apple'dan mobil bankacılıkta iş birliği, System.String[]

Akbank müşterileri, Akbank Mobil üzerinden iPhone modellerine çok daha kolay, hızlı ve sıfır faizli kredilendirme imkanı ile sahip olabilecek.

Akbank açıklamasına göre, Euromoney tarafından "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank ve teknoloji devi Apple stratejik iş birliği ile Akbank müşterilerine iPhone modellerine kolaylıkla ulaşma imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, müşterilerine fark yaratan bir hizmet sunduklarını belirterek, "Müşteri deneyimi tasarımı konusunda iddialı bir marka olarak önümüzdeki dönemde de Apple ile olan iş birliğimizi devam ettirerek yeni çözümlere imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılan iş birliği kapsamında, 3 bin 500 TL üstü iPhone modellerini sıfır faizle ve 6 aya kadar taksitle satın alınabiliyor.

Akbank müşterilerinin, bu krediyi kullanmak için şubeye gitmelerine gerek kalmıyor; ürünü satın alma işlemlerini Akbank Mobil içinden başlatan Akbank müşterileri, satın alma aşamasında online olarak sıfır faizli krediyi kullanarak, diledikleri iPhone modeline ekonomik ve elverişli ödeme koşullarıyla sahip olabiliyor.

Yeni bir iPhone almak isteyen Akbank müşterileri, Akbank Mobil üzerinden alım sürecini başlatıp, kısa süre içinde ürüne sahip olabiliyor.

Ayrıca eski telefonunu iade edip yeni telefon almak isteyen Akbank müşterilerinin de mobil uygulama üzerinden işlemlerini tamamladıktan sonra telefonlarını teslim almak ve eskisini iade etmek üzere TROY mağazalarına gitmeleri yeterli oluyor.

Eski telefonlar belirli bir ücret karşılığı iade alınıyor ve yeni telefonun tutarından bu miktar düşüyor.

Axess kart sahibi Akbank müşterileri ise Troy mağazaları ve troyestore.com'da yapacakları 5 bin TL üstü alışverişlerinde 400 TL indirim imkanından faydalanabiliyor.

Akbank, Apple, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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