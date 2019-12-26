Akbank ve Apple mobil bankacılıkta iş birliği başlattı - Son Dakika
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Akbank ve Apple mobil bankacılıkta iş birliği başlattı

6 saat önce

Akbank ile ABD merkezli teknoloji şirketi Apple arasında başlatılan işbirliği kapsamında, iPhone modellerine, Akbank Mobil üzerinden, sıfır faizli kredilendirme olanağı ile sahip olunabilecek.

Akbank ve Apple mobil bankacılıkta iş birliği başlattı, System.String[]

Akbank ile ABD merkezli teknoloji şirketi Apple arasında başlatılan işbirliği kapsamında, iPhone modellerine, Akbank Mobil üzerinden, sıfır faizli kredilendirme olanağı ile sahip olunabilecek.

Euromoney tarafından Dünyanın En İyi Dijital Bankası seçilen Akbank ve teknoloji devi Apple stratejik iş birliği ile Akbank müşterileri iPhone modellerine kolaylıkla ulaşıyor.

Müşterilerine fark yaratan bir hizmet sunduklarının altını çizen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce; "Müşteri deneyimi tasarımı konusunda iddialı bir marka olarak önümüzdeki dönemde de Apple ile olan işbirliğimizi devam ettirerek yeni çözümlere imza atacağız" dedi.

Bu iş birliği kapsamında; 3,500 lira üstü iPhone modellerini sıfır faizle ve 6 aya kadar taksitle satın almak mümkün hale geliyor. Akbank müşterilerinin, bu krediyi kullanmak için şubeye gitmelerine gerek kalmıyor; ürünü satın alma işlemlerini Akbank Mobil içinden başlatan Akbank müşterileri, satın alma aşamasında online olarak sıfır faizli krediyi kullanarak, diledikleri iPhone modeline en ekonomik ve elverişli ödeme koşullarıyla sahip olabiliyor.

Yeni bir iPhone almak isteyen Akbank müşterileri, Akbank Mobil üzerinden alım sürecini başlatıp, kısa süre içinde ürüne sahip olabiliyor. Ayrıca eski telefonunu iade edip yeni telefon almak isteyen Akbank müşterilerinin de, mobil uygulama üzerinden işlemlerini tamamladıktan sonra telefonlarını teslim almak ve eskisini iade etmek üzere TROY mağazalarına gitmeleri yeterli oluyor. Eski telefonlar belirli bir ücret karşılığı iade alınıyor ve yeni telefonun tutarından bu miktar düşüyor.

Axess kart sahibi Akbank müşterileri ise Troy mağazaları ve troyestore.com'da yapacakları 5.000 TL üstü alışverişlerinde 400 lira indirim imkanından faydalanabiliyor. (Fotoğraflı)


Amerika Birleşik Devletleri, Akbank, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
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