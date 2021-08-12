Üye Girişi
Akbank ve Deutsche Bank'tan sürdürülebilirlik kriterleri içeren ilk repo işlemi - Son Dakika

Akbank ve Deutsche Bank'tan sürdürülebilirlik kriterleri içeren ilk repo işlemi

12.08.2021 12:24
Akbank ve Deutsche Bank'tan sürdürülebilirlik kriterleri içeren ilk repo işlemi, System.String[]

Akbank, Deutsche Bank ile sürdürülebilirlik kriterleri içeren 300 milyon dolarlık Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) bağlantılı bir repo işlemi gerçekleştirdi.

Akbank, Deutsche Bank ile sürdürülebilirlik kriterleri içeren 300 milyon dolarlık Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) bağlantılı bir repo işlemi gerçekleştirdi.

Akbank açıklamasına göre, finansal performansın yanında, etik, çevresel, sosyal ve ekonomik öncelikleri bankacılık anlayışının ayrılmaz bir unsuru olan gören banka, bu sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik alanında birçok girişime öncü olmaya, paydaşlarının bu konuda daha etkin inisiyatif almalarını teşvik etmeye devam ediyor.

Sürdürülebilirliğin tüm iş yapış biçimlerine daha da entegre olması için geliştirilen stratejisi ışığında, sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarındaki hedeflerine emin adımlarla ulaşmak için çalışan Akbank'ın gerçekleştirdiği bu repo işlemi bankanın sürdürülebilirlik hedeflerinin finansman stratejisine bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Banka, bu başarılı işlemle sağladığı finansmanı, düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyecek projelerin finansmanında kullanacak.

Sürdürülebilirliği bankacılık anlayışının merkezine alan kurumlardan biri olan Deutsche Bank ile gerçekleştirilen 300 milyon dolarlık bu işlem sürdürülebilirlik kriterlerini içeriyor.

Bu özelliği ile Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyada da bir ilk olma özelliği taşıyor. Faiz oranının Akbank'ın cinsiyet dengesi, yenilenebilir kaynaklardan elektrik tedariki ve sıfırdan kömürlü termik santral projelerine kredi vermemesi gibi temel performans göstergelerine göre şekilleneceği işlem, bankanın taahhütleri ve hedefleri konusunda kararlılığının da bir göstergesi.

"Akbank, çevresel ve sosyal yönetişim alanında en ön sırada yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, Akbank'ın sektörde hayata geçirdiği inisiyatiflerle çevresel ve sosyal yönetişim alanında en ön sırada yer aldığını belirterek, "Ocak 2021'de bankamızın ESG stratejisini şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımızla paylaştık. Bu stratejimiz paralelinde yeni kömür santrali projesi kredilendirmeme kriteriyle ilgili yakın zamanda önemli bir adım attık, bu kapsama giren projeleri kredilendirilmeyecek faaliyetler listemize ekledik." ifadelerini kullandı.

Muratoğlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam borçlanma içindeki payını 2021 yıl sonunda yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Deutsche Bank ile gerçekleştirdiğimiz son işlem de bu hedefimize olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesi. 2020 başından bu yana, Uluslararası Finans Kuruluşları Krediler, Yeşil Bono, ESG (sürdürülebilirlik) temalı sendikasyon kredimiz, sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracımız ve ESG temalı repo işlemleri ve benzeri farklı borçlanma işlemleriyle sağladığımız sürdürülebilir fonlama 1.7 milyar doların üstüne çıktı. Bankamızın iddialı ve vizyoner ESG stratejisi, Akbank'ı sadece bankacılık sektöründe değil, tüm özel sektörde en iyi örneklerden biri olarak öne çıkıyor."

Deutsche Bank AŞ Genel Müdürü ve Orta Avrupa, Balkanlar, İsrail ve Türkiye'den sorumlu yöneticisi Orhan Özalp da sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak yapılan bölgedeki ilk işleme imza atmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Bu işlemle birlikte Deutsche Bank'ın sene başından bu yana Türkiye'ye sağladığı yeşil ve sürdürülebilir fonlamanın 5 milyar TL'yi aştığını kaydeden Özalp, Deutsche Bank olarak çevreci ve sürdürülebilir yatırımların global olarak öncelikleri olduğunu ve bu alanda Türkiye'de öncü yatırım bankası rolü oynadıklarını vurguladı.

Özalp, bu işlemlerin artması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Hakan Binbaşgil, Deutsche Bank, Türkiye, Özalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank ve Deutsche Bank'tan sürdürülebilirlik kriterleri içeren ilk repo işlemi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı 13:05 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek 12:41 Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu 12:26 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı 12:05 Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu 10:40 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi 10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi

Son Dakika Haberleri
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12:41 Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek
12:26 Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu
12:25 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
12:23 Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı
12:21 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası korkutan görüntüler! Kadın tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
11:31 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti         
13:25
Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor         
12:55
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu         
12:27
Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı         
12:23
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı         
11:57
Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın         
11:32
Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı         
10:55
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı         
10:24
Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın         
09:59
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 13:35:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akbank ve Deutsche Bank'tan sürdürülebilirlik kriterleri içeren ilk repo işlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement