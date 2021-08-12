Akbank ve Deutsche Bank'tan sürdürülebilirlik kriterleri içeren ilk repo işlemi

Akbank, Deutsche Bank ile sürdürülebilirlik kriterleri içeren 300 milyon dolarlık Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) bağlantılı bir repo işlemi gerçekleştirdi.

Akbank açıklamasına göre, finansal performansın yanında, etik, çevresel, sosyal ve ekonomik öncelikleri bankacılık anlayışının ayrılmaz bir unsuru olan gören banka, bu sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik alanında birçok girişime öncü olmaya, paydaşlarının bu konuda daha etkin inisiyatif almalarını teşvik etmeye devam ediyor.

Sürdürülebilirliğin tüm iş yapış biçimlerine daha da entegre olması için geliştirilen stratejisi ışığında, sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarındaki hedeflerine emin adımlarla ulaşmak için çalışan Akbank'ın gerçekleştirdiği bu repo işlemi bankanın sürdürülebilirlik hedeflerinin finansman stratejisine bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Banka, bu başarılı işlemle sağladığı finansmanı, düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyecek projelerin finansmanında kullanacak.

Sürdürülebilirliği bankacılık anlayışının merkezine alan kurumlardan biri olan Deutsche Bank ile gerçekleştirilen 300 milyon dolarlık bu işlem sürdürülebilirlik kriterlerini içeriyor.

Bu özelliği ile Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyada da bir ilk olma özelliği taşıyor. Faiz oranının Akbank'ın cinsiyet dengesi, yenilenebilir kaynaklardan elektrik tedariki ve sıfırdan kömürlü termik santral projelerine kredi vermemesi gibi temel performans göstergelerine göre şekilleneceği işlem, bankanın taahhütleri ve hedefleri konusunda kararlılığının da bir göstergesi.

"Akbank, çevresel ve sosyal yönetişim alanında en ön sırada yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, Akbank'ın sektörde hayata geçirdiği inisiyatiflerle çevresel ve sosyal yönetişim alanında en ön sırada yer aldığını belirterek, "Ocak 2021'de bankamızın ESG stratejisini şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımızla paylaştık. Bu stratejimiz paralelinde yeni kömür santrali projesi kredilendirmeme kriteriyle ilgili yakın zamanda önemli bir adım attık, bu kapsama giren projeleri kredilendirilmeyecek faaliyetler listemize ekledik." ifadelerini kullandı.

Muratoğlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam borçlanma içindeki payını 2021 yıl sonunda yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Deutsche Bank ile gerçekleştirdiğimiz son işlem de bu hedefimize olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesi. 2020 başından bu yana, Uluslararası Finans Kuruluşları Krediler, Yeşil Bono, ESG (sürdürülebilirlik) temalı sendikasyon kredimiz, sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracımız ve ESG temalı repo işlemleri ve benzeri farklı borçlanma işlemleriyle sağladığımız sürdürülebilir fonlama 1.7 milyar doların üstüne çıktı. Bankamızın iddialı ve vizyoner ESG stratejisi, Akbank'ı sadece bankacılık sektöründe değil, tüm özel sektörde en iyi örneklerden biri olarak öne çıkıyor."

Deutsche Bank AŞ Genel Müdürü ve Orta Avrupa, Balkanlar, İsrail ve Türkiye'den sorumlu yöneticisi Orhan Özalp da sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak yapılan bölgedeki ilk işleme imza atmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Bu işlemle birlikte Deutsche Bank'ın sene başından bu yana Türkiye'ye sağladığı yeşil ve sürdürülebilir fonlamanın 5 milyar TL'yi aştığını kaydeden Özalp, Deutsche Bank olarak çevreci ve sürdürülebilir yatırımların global olarak öncelikleri olduğunu ve bu alanda Türkiye'de öncü yatırım bankası rolü oynadıklarını vurguladı.

Özalp, bu işlemlerin artması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.