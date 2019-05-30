Son Dakika Haberleri: Akbank yarışmanın teması; "Ortak Stratejilerin Gösterisi"
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Akbank yarışmanın teması; "Ortak Stratejilerin Gösterisi"

1 saat önce

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı.

Akbank yarışmanın teması;

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 800 başvuru arasından 20 sanatçının eserleri sergi seçkisinde yer almaya hak kazandı.Yarışmanın jüri üyeleri arasında serginin küratörü Prof. Melih Görgün, Bremen Kunst Akademie'den Prof. Dr. Aslı Serbest ve Hamburg Hafencity Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mona Mahall yer aldı.

Eseri sergilenecek genç sanatçıların 10'u İstanbul, 5'i Ankara 1'i ise İzmir'deki üniversitelerden, 4 sanatçı ise Zonguldak, Hatay, Eskişehir ve Edirne'denyarışmaya katıldı.

28 Haziran – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında Akbank Sanat'ta ücretsiz olarak görülebilecek sergide eserleri yer alacak sanatçıların isimleri şöyle; Ahu Akgün Aygül, Cemil Toprak, Çağla Vera Kılıçarslan, Dilara Özüçelik, Egemen Tuncer, Engin Ümer, H. Esra Oskay-Malicki, Hazal Ünsal,Kadir Kayserilioğlu, Lara Lakay, Larissa Araz, Meltem Koçak, Merve Vural, Numan Erdinç, Osman Sami Temizel, Özge Yalacak, Semiha Betül Yıldız, Semra Doğan Ak, SUPER NORMAL, Ufuk Aydın.

Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması kapsamında ödül alan sanatçılar sergi açılış gününde açıklanacak.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:42 Kaynak: Bültenler
İzmir, Edirne, Akbank, Güncel
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