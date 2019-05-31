Son Dakika Haberleri: Akbanklı Gönüllüler'den KAÇUV çocuklarına bayram hediyesi
Son Dakika Ekonomi Haber

Akbanklı Gönüllüler'den KAÇUV çocuklarına bayram hediyesi

1 saat önce

Akbanklı Gönüllüler, bu bayramda da Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) aracılığıyla hastanelerde tedavi gören çocuklara bayram hediyesi gönderdi.

Akbanklı Gönüllüler'den KAÇUV çocuklarına bayram hediyesi, System.String[]
Akbanklı Gönüllüler, bu bayramda da Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) aracılığıyla hastanelerde tedavi gören çocuklara bayram hediyesi gönderdi.
Akbank'ın açıklamasına göre, Akbanklı Gönüllüler ve KAÇUV iş birliği ile yürütülen etkinlikte, vakfın faaliyet gösterdiği üniversite ve devlet hastanelerinde tedavi gören yaklaşık 600 çocuğa bayram hediyesi gönderildi.
Akbank Genel Müdürlük ve Akbank Bankacılık Merkezi'nden (ABM) Akbanklı Gönüllüler'in desteğiyle yürütülen etkinlikte toplanan hediyeler, İstanbul, Adana Ankara, Aydın, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Van ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde hastanelerdeki çocuklara bayram öncesinde KAÇUV aracılığıyla ulaştırıldı.
Akbanklı Gönüllüler, tüm Türkiye'de bölge müdürlükleri ve şubelerdeki gönüllü elçileri ile faaliyet gösterdikleri lokasyonlarda değer yaratmak ve yerel halka destek olmak üzere faaliyetlerde bulunuyor. Akbanklıların ilgi alanları veya yeteneklerine göre yıl içinde farklı alanlarda pek çok proje hayata geçiriliyor.
Akbanklı Gönüllüler; çocuklarla finansal okur yazarlık etkinliklerinden, ihtiyacı olan okullara kitap ve oyuncak yardım kampanyalarına, hayvan barınağı ziyaretleri ile bakıma muhtaç hayvanlar için yardımlardan, bulundukları bölgelerdeki okulların boya ihtiyaçlarına kadar birçok konuda gönüllülük faaliyetleri yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:42 Kaynak: AA
Akbank, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu! Bakan Soylu: Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Lütfen sürat yapmayın, kurallara uyun Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:13:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akbanklı Gönüllüler'den KAÇUV çocuklarına bayram hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]