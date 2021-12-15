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Akbaş, Yeni Nesil Uzaktan Okumalı Sayaç Montajlarını İnceledi - Son Dakika

Akbaş, Yeni Nesil Uzaktan Okumalı Sayaç Montajlarını İnceledi

15.12.2021 17:16
Akbaş, Yeni Nesil Uzaktan Okumalı Sayaç Montajlarını İnceledi

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesini ziyaret ederek, montajlarına başlanan yeni nesil uzaktan okumalı sayaçlarla ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

Akbaş, sayaçlardan ve muhafaza kutularından vatandaştan herhangi bir ücret alınmadığını vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı yenilenen, program kapsamında olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçlarını uzaktan okumalı mekanik sayaçlar ile değiştirmeye başladı. Bu kapsamda Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Akbaş'a, Şube Müdürlerinden Nedim Başer, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz eşlik etti.

"Sayaçların hepsi dışarı alınıyor, çok güzel oluyor"

Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent, "Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Altyapımız yenilendi. Üstyapımız da yapılacak. Sayaçların hepsi dışarı alınıyor, çok güzel oluyor" dedi.

Sayaç ve muhafaza kutusu ücretsiz değiştiriliyor

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Alaşehir Kemaliye Mahallemizde içme suyu, kanalizasyon hattı ve üstyapı projesini hayata geçiriyoruz. 19 milyon TL maliyetle başladığımız bu işte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla vatandaşlarımızın mekanik sayaçları da ücretsiz bir şekilde yeni nesil uzaktan okumalı sayaçlarla değiştirilmekte. Aynı iş kapsamında tüm sayaçlar hanelerin önüne çıkarılmakta. Manisa'nın birçok kırsal mahallesinde olduğu gibi Kemaliye Mahallemizde de tarım ve hayvancılıkla uğraşılmasından dolayı zaman zaman abonelerimize ulaşamıyoruz. Bundan sonraki süreçte sayaçlar kapının önünde olacağı için biz aracımızdan inmeden, personelimiz sayaçları uzaktan okuyup faturalarını vatandaşlarımıza bırakacağız" dedi.

Akbaş, Yeni Nesil Uzaktan Okumalı Sayaç Montajlarını İnceledi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hisarcık, Alaşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akbaş, Yeni Nesil Uzaktan Okumalı Sayaç Montajlarını İnceledi - Son Dakika


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