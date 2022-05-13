Akbaşoğlu: "Çeşitli Nedenlerle Eğitim Öğretim Hakkı Sona Eren Öğrencilerimize, Öğrenci Affıyla Eğitim-Öğretim Haklarına Dönebilmeleri İmkânı Getiren... - Son Dakika
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Akbaşoğlu: "Çeşitli Nedenlerle Eğitim Öğretim Hakkı Sona Eren Öğrencilerimize, Öğrenci Affıyla Eğitim-Öğretim Haklarına Dönebilmeleri İmkânı Getiren...

13.05.2022 15:50

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar dönebilmeleri imkânı getiren bir çalışmayı başlattık. Temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim” açıklamasını yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar dönebilmeleri imkanı getiren bir çalışmayı başlattık. Temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim" açıklamasını yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Bir müjde vermek istiyorum. Üniversite öğrencilerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu konuda yüz binlerce öğrencimizi ilgilendiren, yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerimizin lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren bu öğrencilerimize öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar dönebilmeleri imkanı getiren bir çalışmayı başlattık.

2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırma suretiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararına gelen eleştiriler hakkında Akbaşoğlu, "Yapmış olduğu hakaretler, suç teşkil eden fiilleri işlediği için bireysel olarak işlemesi münasebetiyle alt mahkemelerce verilen kararın Yargıtay'ca onaylanmasını dahi siyasi şova dönüştüren CHP zihniyeti ve ittifak ortağı ile karşı karşıyayız. Muhalefetin derdi her gerçeği ters yüz ederek siyasi rant devşirmek. Bu artık bir siyaset tarzı haline dönüştü. Muhalefet ne söylerse önce onun yanlış olduğu noktasında bir kamuoyu vicdanı oluştuğu ortaya çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bütün hakaretlerini ve değerlendirmeleri aynen kendisine iade ediyoruz. İki yüzlü olan, manipülatör olan, zorba olan sensin Kılıçdaroğlu sen. Sen bir diktatör bozuntusun. Mandacı Kılıçdaroğlu. Milleti yanlış yola sevk edemeyeceksin" diye konuştu.

Akbaşoğlu: Çeşitli Nedenlerle Eğitim Öğretim Hakkı Sona Eren Öğrencilerimize, Öğrenci Affıyla Eğitim-Öğretim Haklarına Dönebilmeleri İmkânı Getiren...
Akbaşoğlu: Çeşitli Nedenlerle Eğitim Öğretim Hakkı Sona Eren Öğrencilerimize, Öğrenci Affıyla Eğitim-Öğretim Haklarına Dönebilmeleri İmkânı Getiren...
Akbaşoğlu: Çeşitli Nedenlerle Eğitim Öğretim Hakkı Sona Eren Öğrencilerimize, Öğrenci Affıyla Eğitim-Öğretim Haklarına Dönebilmeleri İmkânı Getiren...
Akbaşoğlu: Çeşitli Nedenlerle Eğitim Öğretim Hakkı Sona Eren Öğrencilerimize, Öğrenci Affıyla Eğitim-Öğretim Haklarına Dönebilmeleri İmkânı Getiren...

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Yüksek Lisans, AK Parti, Doktora, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akbaşoğlu: 'Çeşitli Nedenlerle Eğitim Öğretim Hakkı Sona Eren Öğrencilerimize, Öğrenci Affıyla Eğitim-Öğretim Haklarına Dönebilmeleri İmkânı Getiren... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akbaşoğlu: "Çeşitli Nedenlerle Eğitim Öğretim Hakkı Sona Eren Öğrencilerimize, Öğrenci Affıyla Eğitim-Öğretim Haklarına Dönebilmeleri İmkânı Getiren... - Son Dakika
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