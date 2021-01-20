Akbaşoğlu: "Erken seçim falan yok" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (6 SON)

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri, ortaya koyduğu çerçeve içerisinde inşallah sağlık ordumuz tarafından vatandaşlarımızın aşılanma hususu neticelendirilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Avrupa ile kıyas ettiğimizde biz, daha bir hafta dolmadan bir milyona ulaştık"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Erken seçim falan yok"